Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa'da Hayranlarıyla Buluştu
36 dakika önce
Vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.
Vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek
ve Bergüzar Korel
, Bursalı hayranlarıyla buluştu.
Yapımcılığını Ay Yapım
ve Medyapım
'ın üstlendiği, Ali Bilgin
'in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın seyircili gösterimleri devam ediyor. Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, ÖzdilekPark Bursa Nilüfer
'de coşkuyla karşılandı. Türkiye
'nin farklı şehirlerindeki hayranları ile bir araya gelen ikili, seyircili gösterime katıldı.
İkili, hikayeye yürekten inanarak bağlandıklarını ve böyle bir projede yer almanın kendilerini çok etkilediğini belirtti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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