Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
11.02.2026 08:49  Güncelleme: 09:19
Hatay'da Asi Nehri'ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'dan 10 gün sonra acı haber geldi. Nehrin denizle buluştuğu noktada gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya (24) için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi.

NEHİRLE DENİZİN BİRLEŞTİĞİ NOKTADA CESEDİ BULUNDU

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Asi Nehri, Güvenlik, Güncel, Hatay, Son Dakika

