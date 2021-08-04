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Berkan Kutlu: "Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var" - Son Dakika

Berkan Kutlu: "Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var"

04.08.2021 20:28

- Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, transfer sürecinde Avrupa'dan teklif aldığı belirterek, sarı-kırmızılıları seçmesinde çok faktör olduğunu söyledi.

- Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, transfer sürecinde Avrupa'dan teklif aldığı belirterek, sarı-kırmızılıları seçmesinde çok faktör olduğunu söyledi. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca hayatının en güzel günlerini yaşadığını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, "Ben hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ama ülkemizde de bildiğiniz üzere yangınlar var. Umarım her şey yakın zamanda düzelir. Bizim de elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız. Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var ama Avrupa'dan da teklifler vardı bildiğiniz üzere. 2018 yılında bir anım var. Abimle birlikte hocayla fotoğraf çekilmek istemiştik. Hoca bizi kırmayıp 45 dakika benimle sohbet etmişti. Ben o zaman altyapı oyuncusuydum. O zaman da Galatasaray hayalim ve hedefim daha da güçlenmişti açıkçası. Çünkü hocanın o gün bir altyapı oyuncusuna verdiği değeri görünce çok mutlu oldum. Ona da buradan çok teşekkür etmek isterim. Ben altyapı oyuncusuydum, bana değer verdi ve hayatla ilgili konuştuk. Bugün buradayım çok mutluyum. Her şeyi karışık yaşıyorum ama ben profesyonel oyuncuyum ve kendimi en iyi şekilde maça hazır tutmaya çalışıyorum. Hocamız da zaten gerekli teknik ve taktik bilgileri bize iletti. Yarın için de elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu ilk günden itibaren Galatasaray formasıyla böyleydi ve son güne kadar da böyle kalacak" diye konuştu.

"GALATASARAY BENİM HAYALİMDEKİ TAKIM"

Transfer süreci hakkında bilgi veren 23 yaşındaki futbolcu, "Benim açıkçası çok bilgim yok. Sadece menajerimle konuştuğumda 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. O zaman tabii çok heyecanlandım. Çünkü Galatasaray benim hayalimdeki takım, kapıyı çaldığında sadece menajerime her gün soruyordum; oldu mu diye. Olduğu anda da İstanbul'a geldim. Bugün çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da örnek aldığı bir isim olup, olmadığının sorulması üzerine Kutla, " İsviçre'de mili yakımı altyapısındayken ödev verilmişti. Model çizme ödevi. Benim de Galatasaray'da çok modelim oldu. Felipe melo beni çok etkilemişti. Onu çizmiştim. Örnek aldığım oyuncu ile oynamak farklı bir duygu olur. Ben Felipe Melo olmayacağım, ben Berkan Kutlu'yum. Buraya Berkan Kutlu olarak geldim" diye cevap verdi.

"BASKI BENCE BİR AYRICALIKTIR HAYATTA"

"Hocanın görev vermesi halinde yarın ilk resmi maçında oynayacaksın. Baskıya hazır mısın?" sorusuna başarılı futbolcu, "Baskı bence bir ayrıcalıktır hayatta. Çünkü insanın baskı veya bir beklenti olmadığında hayatta bence çok hedefin olmadığı anlamına gelir. Hazır mıyım? Yarın göreceğiz ama ben çok çalışmaya devam edeceğim. Her gün inşallah üzerine koyarak devam etmek istiyorum" dedi.

"GALATASARAY GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADA OLMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

Berkan, son olarak kendisine yöneltilen "Galatasaray'da efsaneleşmiş bir futbolcu olmayı mı hedefliyorsun yoksa bundan sonra Avrupa'nın büyük liglerine transfer olan bir oyuncu olmayı mı tercih edersin?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Hem transfer yapıp hem inşallah Galatasaray tarihini yazarız hep beraber. Ben şu an bunları çok düşünmedim. Günübirlik yaşıyorum. Yarının bize ne göstereceğini bilmiyoruz. Ben gün gün alıyorum ve her gün hem çok çalışarak hem burada olmam benim için bir şans. Galatasaray gibi çok büyük bir camiada olmak herkese nasip olmaz. Gün gün ilerleyelim ve sonunda zaman bize ne gösterecek hepimiz göreceğiz."

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)

Berkan Kutlu: Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var
Berkan Kutlu: Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var
Berkan Kutlu: Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var
Berkan Kutlu: Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Transfer, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berkan Kutlu: 'Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var' - Son Dakika


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