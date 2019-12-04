Son Dakika Haberleri: Berlin'de Ara Güler sergisi
Son Dakika Güncel Berlin'de Ara Güler sergisi - Son Dakika

Berlin'de Ara Güler sergisi

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Berlin'de Ara Güler sergisi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

"Freundeskreis Willy-Brandt-Haus" derneğince düzenlenen ve Ara Güler'in yaklaşık 14 fotoğrafından oluşan sergi, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Merkezi "Willy Brand Evi'nde" (Willy-Brandt-Haus) ziyaretçilere açıldı.

Öte yandan aynı binada açılan "2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri" sergisinde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona'nın İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında çektiği "Filistinlilerin Dönüş Hakkı Protestoları" isimli fotoğraf dizisiyle, belgesel dalında 3'üncülüğü kazandığı fotoğraf da sergileniyor.

İki sergi, 2 Şubat 2020'ye kadar Willy-Brandt Evi'nde gezilebilecek.

Willy Brandt, Ara Güler, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin'de Ara Güler sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]