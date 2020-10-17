Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi - Son Dakika

Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi

17.10.2020 19:47
Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi. Mitinge Berlin'de yaşayan Türkler yoğun katılım gösterdi.

Azerbaycan'ın İşgalci Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycan ve Türk vatandaşlarından Azerbaycan'a destek gösterileri devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda Azerbaycanlı sivil toplum örgütleri ve Türk derneklerinin öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve özellikle sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Göstericilerin büyük bir Azerbaycan bayrağı açtığı mitingde Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çıkması çağrısında bulunuldu.

"Karabağ'ın işgalini kabul etmiyoruz"

Almanya Azerbaycanlılar Birliği Başkanı Yaşar Musayev miting sırasında yaptığı açıklamada, mitinge katılanlara teşekkür ederek, "Mitinge katılan Azerbaycanlılara, Türk kardeşlerimize ve barışa adalete hürmeti olan Almanlara ve diğer bütün sivil insanlara teşekkür ederim. Ermenistan, Azerbaycan'ın Karabağı'nı 30 yıldır işgal altında tutuyor. Biz Azerbaycan halkı olarak, 50 milyonluk Azerbaycan halkı olarak işgali kabul etmiyoruz. Biz buradan ilan ediyoruz ki Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin edeceğiz ve buna kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Musayev, "Kardeş Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar adına derin teşekkürlerimizi bildiririz. Biz kardeşiz ve biliyoruz ki bütün Türk dünyası böyle çetin bir zamanda Azerbaycan halkının yanında, hakkın adaletin yanında oldu. Bu nedenle bizimle göstermiş olduğunuz dayanışma için çok minnettarız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın bütün Türk dünyası" ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte dalgalandığı mitingde polis zaman zaman sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Mitingin ardından göstericiler, Berlin'in tarihi mekanlarından Brandenburg Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca göstericiler "Paşinyan Terörist", "Yaşasın Azerbaycan" ve "Karabağ Bizimdir, Bizim Olacak" sloganlar attı. Protestocular ellerinde ise, "Sivil Terörü Durdurun", "Evimize, Karabağ'a Dönmek İstiyoruz" ve "Ermeni İşgalini Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Mitinge ve yürüyüşe eskortluk eden Berlin polisi herhangi bir şiddet olayının yaşanmaması için yol boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı. - BERLİN

Azerbaycan, Almanya, Berlin, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'de Azerbaycan'a destek mitingi - Son Dakika


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