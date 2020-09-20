- Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi - Son Dakika

- Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi

- Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi Almanya'nın başkenti Berlin'de, Yunanistan'daki Moria Mülteci Kampı'nda bulunan mülteciler için miting düzenlendi.

- Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Yunanistan'daki Moria Mülteci Kampı'nda bulunan mülteciler için miting düzenlendi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria Mülteci Kampı'nda çıkan yangında kamp küle dönmüş, mültecilerin çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri ortaya çıkmıştı. Kampın 3 bin kişi için tasarlandığı fakat kampta yaklaşık 13 bin mültecinin yaşadığı anlaşılmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Wittembergplatz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi,Moria'daki mülteciler için "Yeter! Yerimiz Var!" adlı miting düzenledi. Göstericiler, kampta bulunan yaklaşık 13 bin mültecinin koşulsuz olarak başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilmesini talep etti. Protestocular miting sırasında üzerlerinde "İltica Suç Değildir. Kampları Kapatın", "Yeter! Kampları Kapatın. Yerimiz Var" ve "İnsan Onurunu Kurtarın" yazan pankartlar taşırken, sık sık "Yerimiz var" sloganı attı.

Berlin'deki sivil inisiyatif grupları, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının adada yaşayan mülteciler için ekstra bir tehdit oluşturduğuna ve buradaki insanların pandemiye karşı korumasız olduğuna dikkat çekti. Miting sırasında yapılan ortak açıklamada, "Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı yandı. Yıllardır Ege adalarında on binlerce insan aşırı kalabalık kamplara, pisliğe ve umutsuzluğa katlanmak zorunda kalıyor. Birçok uyarıya rağmen AB'nin Moria'daki son olumsuz tırmanışın gerçekleşmesine izin vermesinden dehşete düştük. Hükümet, Covid-19 salgınından sonra tüm Alman turistleri bir gecede tahliye edebildiyse, Moria'daki tüm insanlar için de aynı şeyi yapabilir. Bu yüzden yeter diyoruz. Artık tüm insanlar tahliye edilebilir ve tahliye edilmelidir. İnsanların yaşamları artık politik bir oyun olarak kullanılmamalıdır. Almanya adına insanlık dışı eylemler yapılırken Başbakan Merkel, artık İçişleri Bakanı Seehofer'in arkasına saklanamaz. Federal hükümet nihayet sorumluluk almalı ve Moria'daki tüm mültecileri kabul etmelidir" denildi.

Göstericiler, Moria ve tüm diğer kampların derhal tahliye edilmesini ve Almanya'nın kabulde başı çekmesini, belediyeler ile eyaletlerin mültecileri kabul etme isteklerinin engellenmemesini, göç politikasında genel bir paradigma değişikliğine gidilmesini istediler.

Almanya, geçtiğimiz günlerde Moria Kampı'ndan bin 553 sığınmacı ile reşit olmayan 150 çocuk ve genci kabul edeceğini açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ise, Almanya'ya kabullerde Yunanistan'da koruma statüsü tanınmış çocuklu ailelerin dikkate alınacağını aktarmıştı.

- Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi

Yunanistan, Almanya, Miting, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Berlin'de Moria'daki mülteciler için miting düzenlendi - Son Dakika

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