Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Son Dakika Spor

Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Selçuk Görmen, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, ZeynepÖzgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

Beşiktaş 1-3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas, System.String[]

Salon: Burhan Felek


Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral


Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Ece Uçarı, Zeynep


Özgel, Sevval Burnazlar, Zeynep Batmaz, Kardelen Karabıyık)


Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Sedef Öğüt,


Dilara Elmacıoğlu)


Setler: 25-21, 19-25, 12-25, 15-25


Süre: 99 dakika (28, 26, 22, 23)

Beylikdüzü, voleybol, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54 
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