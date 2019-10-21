Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'a Galatsaray derbisi öncesi kötü haber!
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Beşiktaş'a Galatsaray derbisi öncesi kötü haber!

42 dakika önce

Beşiktaş, Galatasaray derbisine eksik gidiyor.

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Beşiktaş, Galatasaray derbisine eksik gidiyor. Takımda Burak Yılmaz'ın, Diaby'nin ve Douglas'ın sakatlıkları bulunuyor. Diaby ve Douglas'ın sahalara dönmesinin 3 haftayı bulacağı belirtildi.


Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.


Beşiktaş'tan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:


MKE Ankaragücü ile oynan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kaşıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Abdoulay Diaby, Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:03 
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