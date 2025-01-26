Beşiktaş\'a 2 yıldızından birden kötü haber

Futbol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a Al-Musrati ve Rafa Silva'dan kötü bir haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜŞLER

Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki orta sahası, 41. dakikada orta alanda yaptığı top kaybından sonra Moussa Djenepo'ya faul yaptı ve bu nedenle gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Öte yandan siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva da ikinci yarının hemen başında Erdal Rakip'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı ve cezalı duruma düşen diğer bir isim oldu. Musrati ve Rafa bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçtikten sonra Sivasspor'a konuk olacak.