Beşiktaş'a 2 yıldızından birden kötü haber - Son Dakika
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Futbol

Beşiktaş'a 2 yıldızından birden kötü haber

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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Antalyaspor karşısında sarı kart gören Al-Musrati ile Rafa Sİlva cezalı duruma düştü ve Sivasspor maçında formalarından uzak kalacaklar.

26.01.2025 16:56
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a Al-Musrati ve Rafa Silva'dan kötü bir haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜŞLER

Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki orta sahası, 41. dakikada orta alanda yaptığı top kaybından sonra Moussa Djenepo'ya faul yaptı ve bu nedenle gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Öte yandan siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva da ikinci yarının hemen başında Erdal Rakip'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı ve cezalı duruma düşen diğer bir isim oldu. Musrati ve Rafa bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçtikten sonra Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş\'a 2 yıldızından birden kötü haber

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Rafa Silva, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Futbol Beşiktaş'a 2 yıldızından birden kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Türk:
    tiyatrocu gtson takla atıp faul alıyo, muzrati hakemi alkışıyo 2.sarıyı vermiyo. ülkemizi rezil ediyo yabancıları 11 40 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİMDİ BUNLAR YEDEK BILBAO YA 4 ATTILARYA 6 AYDA ONUNLA SEVINIRLER 1 50 Yanıtla
  • Çelikk:
    rafa Silvada cezalı duruma düştü ha haaaa ağla ferhat Beşiktaş pişmanlıktır 3 24 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ne büyük kayıp 2m Euro etmeyecek herife 10m Euro verdiler. şimdi 3 veren olsa hemen satarlar 1 18 Yanıtla
    VillaUmut:
    çocuklul aşkının cebindeki paraya bakanları da hiç anlamazdım zaten hala anlamıyorum :) 0 0
  • Talat Yelbuz:
    YILDIZA BAK HİZAYA GEL. 2 10 Yanıtla
  • Türk:
    oeferatın annnn nnesiniii kazııığkklı salın ncağğaaaaoturtmuşlar ille de büyük cimbomlular siii ilksin demiş keffa şşşeee :D:D:D:D 0 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Adam Antalya'da Görüyoruz 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'a 2 yıldızından birden kötü haber - Son Dakika
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