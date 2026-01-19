Beşiktaş'a Transfer Müjdesi - Son Dakika
Beşiktaş'a Transfer Müjdesi

19.01.2026 23:53
Sergen Yalçın, Cuma'ya kadar 1 stoper ve 1 sol bek transferinin olabileceğini açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek için çalıştıklarını, cuma gününe kadar da 1 stoper ve 1 de sol bekin takıma katılma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Zor bir oyun oldu"

İyi savunma yapan bir takıma karşı zor bir oyun oynadıklarına değinen Yalçın, "Final bölümünde kazanmak sevincin maksimum olmasına sebep oluyor. Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan, hızlı atağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Biz de ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Zor bir maçtı ama sonunda Bilal'in attığı kafa vuruşu sevinç yumağı oluşturdu. Hücumda iyi oyandık. Çok güzel mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdi. Gol de son dakikada geldi. 1. dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi. Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler, çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız?"

Bugünkü hakem yönetimini de eleştiren Sergen Yalçın, "Oyuncunun direğin önünden eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmedi. Herhalde deniz tarafında buralarda VAR çalışmıyor. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyor ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız? Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü" cümlelerine yer verdi.

"Elimizdeki seçeneklerden en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz"

53 yaşındaki teknik adam, kadronun kısıtlı olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını dile getirerek, "Gayet oyuncularımız var. Oyunun son bölümünde yaptığımız hamleler var. Transferin sürekli gündemde olması bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak istiyoruz ama doğru transfer yapmak istiyoruz. Direkt katkı verecek, bizi değerli hissettirecek oyuncular almak istiyoruz. Laf olsun diye yapmak istemiyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu alabilirdik. Ama eski dönemlerde alınan oyuncuları gördük. Kendi istediğimizi almak için uğraşıyoruz. Bu da devre arasında zor. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Haber bekliyoruz. Elimizdeki seçeneklerden en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Taraftarı, takımı mutlu edecek, oyunumuzu geliştirecek oyuncular almak istiyoruz. Transfer 'ha' deyince olmuyor. Zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Cuma gününe kadar 1 stoper, 1 sol bek gelebilir"

Beşiktaş camiasının ciddi bir değişim yaşadığına değinen tecrübeli teknik adam, "Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı yaşıyoruz. Bazılarıyla biz yolarımızı ayırmak istiyoruz, bazıları Avrupa'da yollarına devam etmek istiyor, Demir Ege gibi. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kendi gitmek isteyen oyuncuları da tutamayız. Takıma katkı yapacak oyuncuları almak istiyoruz. Onun haricinde transfer yapmak istemiyorum. Mutlu olmadıkça yapılan transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca euro para harcandı transfere, yaşananlar ortada. 3 aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Tekliflerimize olumlu cevap gelirse bir stoper ve bir sol bek gelme ihtimali çok yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olmamız lazım. Yazın bir sürü seçenek oluyor önümüzde. Şu an takımların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Ekonomi gerekiyor. Herkes fedakarlık yapıyor. Cuma gününe kadar bir stoper bir sol bek gelebilir" diye konuştu.

"Acı çekeceğiz ama sonunda çıkacağız düzlüğe"

Taraftarın yönetimi istifaya davet etmesiyle ilgili gelen bir soruyu da Sergen Yalçın, şöyle cevaplandırdı:

"Taraftarın protesto etme hakkı var. Şu an taraftar, yönetim hep beraber birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Başkan gidiyor, diğer başkan geliyor, tekrar hoca değişiyor. Buna alışmışız. Beşiktaş camiası olarak biraz sabit kalmamız gerekiyor. Acı çekeceğiz, sıkıntı çekeceğiz ama sonunda çıkacağız düzlüğe. Biz yeni sezonun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanla da konuştuk bugün, onlar da sabırsız, onlar da transfer yapmak istiyor. Ama ihtiyaca yönelik oyuncu almaya çalışıyoruz. Taraftarımız şahısların taraftarı değil, Beşiktaş camiasının taraftarı. Takım 85. dakikada sahada savaşıyor. Taraftarı da arkasında görmek istiyor. O mücadeleyi taraftarla verebiliriz. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman, bu zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

