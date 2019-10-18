Beşiktaş, Ankaragücü maçı için Başkent'te

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Beşiktaş kafilesi ardından kara yoluyla konaklayacakları otele geçti. Beşiktaşlı futbolcular bu akşam yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

5 EKSİK VAR

MKE Ankaragücü ile 101'inci kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı 'nın belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından çıkışları

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çıkışı

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- Ankara