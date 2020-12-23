Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır

23.12.2020 14:13
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Ankargücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Ankargücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya ve Ajdin Hasic Ankaragücü maçının kafilesine dahil edilmedi.Siyah-beyazlıların Ankaragücü maçının kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

- İstanbul
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır
Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika Spor


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