Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Ankargücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya ve Ajdin Hasic Ankaragücü maçının kafilesine dahil edilmedi.Siyah-beyazlıların Ankaragücü maçının kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar." - İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika Spor