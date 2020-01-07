Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Arda Turan, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi
Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

Son Dakika Haberleri
01:56 Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı! - Son Dakika Spor
01:11 Blake Griffin sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:06 Sadio Mane'ye büyük onur! - Son Dakika Spor
01:06 Adanaspor, Çin'den golcü transfer yaptı! Pa Amat Dibba... - Son Dakika Spor
01:02 Futbol: İngiltere Lig Kupası - Son Dakika Spor
00:39 Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika Spor
23:40 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 04:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]