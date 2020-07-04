Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: 'Elini çabuk tutsun' - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: 'Elini çabuk tutsun'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmiş 10 yıla yönelik hesap denetlemelerinde geri adım atmalarının söz konusu olmadığını, sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmiş 10 yıla yönelik hesap denetlemelerinde geri adım atmalarının söz konusu olmadığını, sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Radyospor ve TGRT'ye konuşan Çebi, "Denetleme konusu Kovid-19 salgını nedeniyle gecikti. Çıkacak sonuçları bilmiyorum. Her şeyi KPMG adlı firmanın önüne koyduk. Ben de o dönemin içindeyim. Denetleme yaptırmasam, kaçıyor durumuna düşerim. 10 yılı denetletmek, bir seçim söylemiydi. Ben kendimden eminim ama hatalarım varsa bedelini ödeyeceğim. Herkes de çıkacak ve bedelini ödeyecek" dedi.

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Ersin'in önü kapanmamalı


Son dönemde teknik direktör Sergen Yalçın'la aralarında fikir ayrılığı olduğu yönünde yayınlar yapıldığına dikkat çeken Çebi, "Bazıları yanlış biliyor olabilir ama bazıları da kasıtlı olarak kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Hocayla bizim aramızda hiçbir sıkıntı yok. Altyapımızın başına da Beşiktaş'ın efsanelerinden birini getireceğiz" diye konuştu. Bir süredir forma giyen genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun önünün kapanmasını istemediğini belirten Çebi, transferleri gündemde olan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse konusunda da şunları söyledi:


Alanya Başkanı elini çabuk tutsun


"N'Sakala ve Cisse ile ilgili şu anda bir gelişme yok. Ama serbest olan birçok futbolcuyla görüşüyoruz. N'Sakala da bunlardan biri olabilir. Ama önceliği Alanyaspor'dadır. Onlar da elini çabuk tutsunlar. Yarın öbür gün anlaşırsak kimse birbirine gönül koymasın. Bunu sadece N'Sakala için söylemiyorum genel söylüyorum. Çünkü Alanyaspor Başkanı'nın (Hasan Çavuşoğlu) geçtiğimiz günlerde yanlış bir söylemi oldu. Futbolcuları ellerinin altında. Oturup anlaşsınlar.


Beni susturamayacaklar


Eski başkan Fikret Orman dönemindeki icraatları sık sık gündeme getirmesi nedeniyle yapılan eleştirileri yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Geriye dönük yaşadıklarımızı anlatacağım diyorum. Yanlış yönetim şeklini anlatmalıyım ki tekrar bu hataları yaparak kulübümüzü çıkmaza sokmayalım. Beni susturamayacaklar! Sözleşmelerin içeriği bilinmiyor, bana da


Caner'in menajeri çok konuşuyor


Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan ve Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edilen Caner Ekin ve Gökhan Gönül ile ilgili şunları söyledi: "Caner'in menajeri zaten fuzuli konuşan bir arkadaş, gereksiz yere çok konuşuyor. Ama o kendine göre futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum. Caner'le oturup konuşacağız. Şartlarımızı kabul ederse kalabilir. Olmazsa yollarımızı ayıracağız. Aynı şekilde Gökhan Gönül'le de görüşüyoruz."


Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 07:32 

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: 'Elini çabuk tutsun' - Son Dakika Spor
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