
Beşiktaş Beraberlikten Üzgün

26.01.2026 23:14
Sergen Yalçın, Eyüpspor ile berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmaları gereken bir maçta Eyüpspor ile berabere kaldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu"

Kendi oyun tarzlarının çok dışında bir futbol oynadıklarını belirten Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksiliği yaşadığımızı düşünüyorum. Oyun formatımızın, anlayışımızın dışında bir oyun oyandık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında bize zor anlar yaşattı. Geriye düştük sonra hamleler yaptık oyunu çevirmek için. Bizim adımıza söylenecek en önemli şey, mücadele gücü, ikili oyunlar normal anlayışımızın çok dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun ardından beraberliği kurtarmak da bizim için iyi gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için koşmak, mücadele etmek lazım"

Eyüpspor karşısında takımda çok fazla negatiflik olduğuna değinen Sergen Yalçın, "Bazen kötü oyunlar, sonuçlar oluyor. Oyunun doğasında olan şeyler. Çok bireysel performans düşüşü vardı. Belki 1-2 oyuncuyu kaldırabiliriz ama 5-6 oyuncuyu kaldırmamız zordu. Kenarda konuşurken de oyunun başında konsantrasyon düşüklüğü olduğunu konuştuk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üzerinde öyle görünüyordu ama futbol kağıt üzerinde oynanan bir oyu değil. Kazanmak için koşmak, mücadele etmek lazım. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Umarım 3-4 oyuncuyla eksik bölgeleri doldurabiliriz"

Transfer planlamalarının ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren 53 yaşındaki teknik adam, "Sona geldiğimiz oyuncular vardı. Ama oyuncuyu alamıyorsunuz bazen. Herkes çalışıyor, eksik bölgeler doldurmak için. Umarım 3-4 oyuncuyla eksik bölgeleri doldurabiliriz. Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların büyük bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor için aslında oyuncuları bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Rafa Silva ve Abraham'ın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon Euro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içinde. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık ama doldurma konusunda geç kaldık. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon Euro gibi rakamlar çıkıyor. Bu da zorluyor. Yaz olsa belki daha rahat hareket ederiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

