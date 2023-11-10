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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi

10.11.2023 12:21  - Güncelleme: 12:53

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada ''Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada Yılmaz'ın istifa ettiği belirtildi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Şenol Güneş'in ardından geçici olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Burak Yılmaz, başarısız sonuçların ardından istifa etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolları ayırdı

TRİBÜNLERİN HEDEFİNDEYDİ

Dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratları yapan Beşiktaş taraftarları ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolları ayırdı

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

Sergen Yalçın'ın adına tezahüratlar yapan Beşiktaş taraftarları ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından ise "Formayı çıkarın, s... gidin" diye bağırdı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yolları ayırdı

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi - Son Dakika
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