Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada Yılmaz'ın istifa ettiği belirtildi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Şenol Güneş'in ardından geçici olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Burak Yılmaz, başarısız sonuçların ardından istifa etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TRİBÜNLERİN HEDEFİNDEYDİ

Dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratları yapan Beşiktaş taraftarları ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

Sergen Yalçın'ın adına tezahüratlar yapan Beşiktaş taraftarları ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından ise "Formayı çıkarın, s... gidin" diye bağırdı.