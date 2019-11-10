Beşiktaş-Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında yer aldı.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan ve "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulan Avcı, bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşma için Portekiz'e gidememişti.

Avcı'nın yorgun ve halsiz durumu dikkati çekti.

Abdullah Avcı'nın olmadığı Braga maçında takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar görev almıştı.

Beşiktaş'ta 8 değişiklik

Siyah-beyazlı takım, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de görev alan Loris Karius, Domagoj Vida ve Caner Erkin, lig mücadelesinde de yerini korudu.

Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Enzo Roco, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz, Yukatel Denizlispor maçında yedek soyundu.

Avrupa'daki son maçta ilk 11'de şans bulan Umut Nayir ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Braga maçı için kadroya almayarak dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Braga maçında sonradan oyuna giren Muhammed Elneny ve Pedro Rebocho da Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11'deki yerlerini aldı. Avrupa maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic de ilk 11'de şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, kadroda bulunmadı.

Burak Yılmaz, 4 maç sonra ilk 11'de

Sezon başından beri sakatlıklarla mücadele eden Burak Yılmaz, 3 maç sonra ilk 11'de şans yakaladı.

Sakatlığı nedeniyle iki Braga karşılaşmasıyla ligdeki Galatasaray maçında kadroda yer alamayan Burak, geçen haftaki Antalyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin orta sahanın sağında, Ljajic ise solunda oyuna başladı. Abdoulay Diaby ise hücuma dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı.

200. golün sahibi Diaby'e plaket

Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki resmi maçlarda 200. golünü atan Abdoulay Diaby'e ödülü verildi.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta ikinci golü atan ve takımının Vodafone Park'taki ikinci "dalya"sına imza atan Diaby, Denizlispor maçı öncesi düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Vodafone Karakartal Hareketi Üyesi Sezen Aluç tarafından verilen 200. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.

Büyük Önder Atatürk anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Stat hoparlörlerinden de Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Siyah-beyazlı oyuncular seremoni öncesi sahaya "Atamızı minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Stat dolmadı

Son 4 haftada 10 puan toplayarak üst sıralara tırmanan Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile yaptığı maçta Vodafone Park dolmadı.

Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın seyirci izledi.

Karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in ailesi de izledi.

Maçta özel misafirler

Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak karşılaşmayı izledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Beşiktaş taraftarı astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Beşiktaş'ın konuğu olarak Vodafone Park tribününde yer aldı.