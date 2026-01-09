Beşiktaş, FCSB'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
Beşiktaş, FCSB'yi 2-1 Yendi

Beşiktaş, FCSB\'yi 2-1 Yendi
09.01.2026 19:49
Beşiktaş, Antalya'daki hazırlık maçında FCSB'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası hazırlıklarını maçlar ile değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. Mücadelede ilk gol 67. dakikada Mamadou Thiam'dan gelirken, siyah-beyazlılar, 68. dakikada Ahmet Sami ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

