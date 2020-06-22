Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, futbolu bırakıyor!

Mario Gomez, 34 yaşında futbola veda ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart forması giyen Beşiktaş'ın eski forveti Gomez, sezon sonunda emekliye ayrılacak.



Stuttgart spor müdürü Sven Mislintat, futbolcunun emeklilik kararını doğrularken "Böyle bir oyuncunun vedası seyirciler önünde olmalıydı. Bu durum utanç verici ama kabul etmek zorundayız. Mario Gomez için en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.



BEŞİKTAŞ İLE GOL KRALI VE ŞAMPİYON OLMUŞTU



2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Beşiktaş ile devam etmeme kararı alan Alman futbolcu, sezon bitiminde Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.



Mario Gomez, bu sezon ise Stuttgart formasıyla 23 maçta 6 gol ve 1 asist üretmişti.



