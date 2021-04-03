Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın 'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa 'ya konuk olacak Beşiktaş 'ta kamp kadrosu belli oldu.

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