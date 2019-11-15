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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların salonda kuvvet çalıştığı belirtildi.

Siyah-beyazlı futbolcu Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçını izlemek için Abdullah Avcı'dan izin alarak ülkesine gittiği ifade edildi. Vida, kart cezası nedeniye aday kadroya çağrılmamıştı.

A Milli Futbol Takımı'ndan dönen Burak Yılmaz'ın ise çalışmalara 18 Kasım Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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