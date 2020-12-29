Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

29.12.2020 14:57
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve mini kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü Zile basarak "hırsızım" diyen polislere tereddütsüz kapıyı açtılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı
Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı         
14:37
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor         
14:10
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı         
12:45
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı         
12:33
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü         
12:02
Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi         
11:51
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 15:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei