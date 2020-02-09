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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı
6 saat önce
İSTANBUL (İHA)-Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
İSTANBUL (İHA)- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
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