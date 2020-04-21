Beşiktaş, Loris Karius ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Loris Karius ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, Loris Karius ile yollarını ayırdı, System.String[]

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.


Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı. İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.


Karius'un önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.


16 Nisan'da İHA ayrılığı duyurmuştu:


Karius gidiyor, Dorukhan kalıyor!


Beşiktaş'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenilirken, Alman file bekçisi Loris Karius, önümüzdeki günlerde Tükiye'den ayrılacak.


Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilirken, yönetim bunu yalanladı. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un ise önümüzdeki günlerde ayrılacağını ifade etti. Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının bulunmadığı belirtildi. Bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius'un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılacağını ifade etti. Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:34 Kaynak: İHA

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