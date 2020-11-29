Beşiktaş maçından notlar (2) - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar (2)

29.11.2020 19:03
Beşiktaş maçından notlar (2), System.String[]

BEŞİKTAŞ CEPHESİ: Sergen Yalçın'dan tek değişiklikİyileşenler yedek kulübesindeSakat, cezalı ve hasta 6 eksikYönetimin büyük bölümü Kadıköy'deAli DANAŞ / - Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ:

Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

İyileşenler yedek kulübesindeSakat, cezalı ve hasta 6 eksikYönetimin büyük bölümü Kadıköy'de

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.Siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının kadrosunu Medipol Başakşehir karşılaşmasından sadece 1 oyuncuyu değiştirerek kurdu.Kırmızı kart cezası olan Ersin'in yerine kalede yine Utku'yu oynatan Sergen Yalçın, tek değişikliği defans hattında yaptı. Geçen hafta Covid-19 olduğu için kadroya giremeyen Rosier, izolasyon sürecini tamamlayıp antrenmanlara çıkınca 11'deki yerine döndü. Stoperde iyileşen Welinton'un mu yoksa Necip'in mi tercih edileceği merakla beklenirken Yalçın'ın 11'e koyduğu isim, geçen haftaki gibi Necip oldu ve stoper ikilisi Necip-Montero'dan oluştu. Teknik direktör Sergen Yalçın sol beke Rıdvan'ı koyarken 4-1-4-1 düzeninde orta sahanın defansif yönünü Josef'e emanet etti. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki hücum gücü ise Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar'dan oluştu.İYİLEŞENLER YEDEK KULÜBESİNDEİki hafta önceki milli arada 1'i kadro dışı olmak üzere 8 futbolcusu Covid-19 olan Beşiktaş'ta geçen hafta Necip takıma dönmüştü. Bu hafta da Oğuzhan, Rosier, N'Sakala ve Welinton iyileşerek takıma döndü.Teknik direktör Sergen Yalçın iyileşen futbolculardan sadece Rosier'i 11'de tercih ederken Oğuzhan, N'Sakala ve Welinton'u yedek bıraktı.SAKAT, CEZALI VE HASTA 6 EKSİKBeşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasına 6 futbolcudan yoksun çıktı. Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart, Dorukhan Toköz'ün sarı kart cezası bulunuyor. Covid -19 izolasyonu devam eden Vida ve tüm testleri negatife döndükten sonra takıma dönen ancak son testi yine pozitif olan Ajdin Hasic diğer eksik olan iki futbolcu. Beşiktaş'ta baldırından sakat olan Gökhan Töre ve bu hafta iki idmana sakat olduğu gerekçesiyle çıkmayan son idmanı da yine sakat olduğunu söyleyerek yarıda bırakan Adem Ljajic de kadroya dahil edilmedi.YÖNETİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADIKÖY'DEBeşiktaş yönetimi Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Son birkaç gündür sürekli Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma moral veren başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük bölümü Kadıköy'e geldi ve takımı destekledi.BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN SEMBOLİK SELAMBeşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya çıktıklarında deplasman tribününe giderek sembolik olarak taraftarı selamladı.

Siyah beyazlı taraftarlar, deplasman tribününe hayatını kaybeden taraftarların koydu


Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş maçından notlar (2) - Son Dakika Spor


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