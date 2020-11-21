Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar

21.11.2020 19:11
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.

Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala da Oğuzhan gibi kadroya dahil edilmedi. Yalçın, bu oyuncunun savunmanın solundaki görevini ise genç isim Rıdvan Yılmaz'a verdi.

Dorukhan'ın savunmaya geçmesiyle savunmaya dönük orta saha görevini Josef de Souza yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz Medipol Başakşehir maçında da forma giydi.

Ajdin Hasic de Beşiktaş'ın zorlu maçta kullanamadığı isimlerden biri oldu.

N'Koudou kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou, Medipol Başakşehir maçı için kadroya dahil edildi.

Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçında forma giyebilen ve daha sonra sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan N'Koudou, yedek soyundu.

16 yaşındaki Emre Bilgin yedek kaleci

Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı.

Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.

Gökhan Töre de yedek

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Atakan Üner yedek soyundu.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta yedek soyunan ve karşılaşma öncesi elleri belinde olacak şekilde ısınan Adem Ljajic Medipol Başakşehir maçında da buna benzer görüntüsüyle tepkiye neden oldu. Medipol Başakşehir maçında da yedekler arasında yer alan Ljajic, bu sefer elleri cepte şeklinde ısındı. Taraftarlar, sosyal medyadan yine bu oyuncuya tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir de eksik

Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi.

Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.

Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor


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