Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan Dorukhan Toköz, sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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