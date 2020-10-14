Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü
14.10.2020 19:25
Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İdmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ile dar alanda minyatür kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşuları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın sabah 11.30'da basına kapalı olarak sürdürecek.
(İHA)
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