Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

8 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, çeşitli pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Taktik idman sonrası antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:29 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dönemi Sona Eriyor Onur Kıvrak, Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor ile Golsüz Berabere Kaldı Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]