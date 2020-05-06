Beşiktaş'ta Larin ile Mirin dönüyor! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Larin ile Mirin dönüyor!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş'ın sezon başında kiraya verdiği oyuncular takıma geri dönüyor.

Beşiktaş'ta Larin ile Mirin dönüyor!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş'ın sezon başında kiraya verdiği oyuncular takıma geri dönüyor. Belçika takımı SV Zulte Waregem'e 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Cyle Larin ile Fransız ekibi Toulouse'da kiralık oynayan Isimat Mirin'in Türkiye'ye dönmek için uçak aradıkları belirlendi. Fransa'da liglerin tescil edilmesi ve Toulouse'un küme düşmesiyle birlikte hem Mirin hem de Zulte'nin salgın nedeniyle bonservisini almaktan vazgeçtiği Larin menajerleri aracılığı ile kulübü arayarak yeni sezonda Beşiktaş'ta oynamak istediklerini ilettiler.


Maaşlarının yüzde 80'i Beşiktaş'tan


Mirin'in sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor. Takımda kalması durumunda Beşiktaş'ın bu oyuncuya önümüzdeki sezon için 1 milyon 275 bin, sonraki sezon için de 1.3 milyon Euro olmak üzere 2 milyon 575 bin Euro ödemesi gerekiyor. Yine 2022'de mukavelesi bitecek Kanadalı golcü Larin'e de yıllık 1.6 milyon Euro'dan 3.2 milyon Euro verilecek. Bu arada bu iki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kiralık gönderilmelerine karşın hem Mirin'in hem de Larin'in mali olarak kulübü rahatlatmadığı, bu oyuncuların gittikleri kulüplerde maaşlarının yüzde 80'ini Beşiktaş'ın ödediği öğrenildi.


Sergen Yalçın izleyip karar verecek


Mirin, Toulouse'ta 16 maçta şans bulurken, 1 gol attı. Larin ise Belçika'da ligde çıktığı 29 maçta 7 gol atıp 10 asist yaparken kupada da 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ise 2 oyuncunun performansını oynadıkları takımlarda takip ettiğini ve kesin kararını önümüzdeki günlerde vereceğini söyledi. Yalçın ayrıca geçen yıl Abdullah Avcı'nın takımda oynatmayıp kiraya verdiği oyuncuları antrenmanlarda çıplak gözle görmek istediğini ve düşüncelerini daha sonra yönetime rapor halinde vereceğini ifade etti.


Toulouse, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:00 

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