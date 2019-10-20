Beşiktaş'ta seçim başladı

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Genel kurul divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Başkan adaylarından Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay üyelere seslendi. Serdal Adalı konuşma yapmayacağını açıklamasına karşın, Ahmet Nur Çebi kongreye seslenince, iki isim arasında daha önce yapılan mutabakat da bozulmuş oldu ve Adalı da konuşma yaptı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, divan başkanlık kurulunun seçimiyle başladı. Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'ın yaptığı konuşmayla oturum açılırken, genel kurul divan başkanlık görevine Uluç Gürkan seçildi. Gürkan'ın yardımcılıklarına ise Özgür Mert Balcı ve Faruk Öztürk getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda başkan adayları söz aldı. Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi'nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.

ÇEBİ: "HERKESİN KONUŞTUĞU BİR SEÇİM OLSUN"

Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş'a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş'ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş'ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş'a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun" ifadelerini kullandı.

TEKİNOKTAY: "METİN-ALİ-FEYYAZ'LI DÖNEME DÖNMEYİ VADEDİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, "4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman'la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş'a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş'ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz'lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır" diye konuştu.

ADALI: "KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN"

Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:

"Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun."

Adalı'nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)