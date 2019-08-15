Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

39 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz katılmadı.
Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular bir süre çeşitli pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.
Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:15 Kaynak: AA
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