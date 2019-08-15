Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
39 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:15 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor
ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı
yönetimindeki antrenmana Loris Karius
, Burak Yılmaz
, Atiba Hutchinson
, Enzo Roco
ve Dorukhan Toköz
katılmadı.
Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular bir süre çeşitli pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada çift kale taktik maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.
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