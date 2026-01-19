Beşiktaş\'ta Taraftardan Yönetim Tepkisi

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor 1-0 mağlup ettiği maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Taraftarlar aynı zamanda 'Transferler nerede Serdal Adalı?' şeklindeki tezahüratlarla da serzenişlerini dile getirdi.