Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmana çıktı - Son Dakika

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok siyah-beyazlı formayla ilk idmanlarına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamlandı. Yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok da siyah-beyazlı formayla ilk idmanlarına çıktı. Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)