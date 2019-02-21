Beşiktaş'ta Teknik Heyet ve Futbolculara Japon Yemeği

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yönetici Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yönetici Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi. Yemekte Japon mutfağından lezzetler yer aldı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi. Asbaşkan, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yemekte yer aldı. Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.



(İHA)

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