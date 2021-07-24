Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı

Beşiktaş'a katılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Topal, kameraların karşısına geçti. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Mehmet Topal, "Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek. Sergen hocam benim için çok güzel şeyler söyledi. Medipol Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sene beni çok istemişti ama kısmet olmadı." dedi.

"İSTATİSTİKLERİMİZ İYİYDİ"

Takım arkadaşı Josef de Souza ile iyi bir dostluklarının olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Josef de Souza benim kardeşim gibi. Şimdi beraber oynayacağız. Fenerbahçe'de oynadığımız dönemde bize karşı bir algı operasyonu yapıldı ama istatiksel olarak en iyi dönemimizi geçirdik." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK NASİP OLUR"

Mehmet Topal, "20 yaşımdaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını her zaman başımın üstünde taşırım. Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk elde etti. İnşallah bu sene de şampiyonluk nasip olur." ifadelerini kullandı.

"MADDİYAT KONUŞMADIK"

Maddiyata önem vermediğini söyleyen başarılı futbolcu, "Geçmişte yaptıklarımdan ötürü zaten çok fazla maddiyata takılan bir insan olmadığımı az çok biliyorsunuz. Benim için paradan çok daha önemli şeyler var. Maddiyat için çok fazla konuşmadık. Hemen sonuçlandırdık. Benim için önemli olan başarı." dedi.