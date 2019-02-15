Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen Halil Hüseyinov idaresindeki 34 BGB 230 plakalı otomobil, 4. Levent mevkisinde Akçam Caddesi'ne dönmek isteyen Eşber Ü. yönetimindeki 34 ANH 055 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, kaldırımdaki trafik levhasına ve park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Halil Hüseyinov ile aracındaki Ayça G, Leyla G. ve Semanur S. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:49 Kaynak: AA

Sarıyer, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Güncel
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