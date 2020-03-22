Beşiktaş'ta Yunus Mallı operasyonu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yunus Mallı operasyonu! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Yunus Mallı operasyonu!

6 saat önce

Geleceğini planlayan Beşiktaş, transferde birçok gurbetçiyi listesine dahil etti.

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Geleceğini planlayan Beşiktaş, transferde birçok gurbetçiyi listesine dahil etti. Siyah-beyazlılarda Yunus Mallı ve Mert Yılmaz gibi isimler öne çıkmış durumda. Yönetim, hamlesini Koronavirüs tehlikesinin bitmesinin ardından yapacak.


Yakın tarihte Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek.


Son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyahbeyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.


Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak. (Sabah)


Koronavirüs, Mert Yılmaz, Yunus Mallı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:45 

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