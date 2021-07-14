Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlılar forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladı. Hatasında kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp duyuruda milli futbolcunun adını çıkarıp, sadece Atiba ve Necip'in ismini koydu.

HATA KISA SÜRE İÇİNDE DÜZELTİLDİ

Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi. Hatadan kısa süre içinde dönen siyah-beyazlı kulüp, duyurudan Kenan Karaman'ın adını çıkardı.

İlk duyuru metninde Kenan Karaman'ın ismi yer aldı.