Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi

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Dortmund karşılaşmasında sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dert daha. Alman ekibiyle oynanan maçta Welinton da sakatlandı.

"GERİLME SAPTANMIŞTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

15 GÜN YOK

Welinton'ın sahalardan 15 gün kadar uzak kalacağı belirtildi. Tedavi ve kondisyon süreciyle bu süre toplamda 3 haftayı bulabilir.