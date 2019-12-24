Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu

6 saat önce

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu, System.String[]
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulüp, hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisindeki hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının açıklanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,"


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın
Fatih Terim'den "Zorlu" göndermesi Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Son Dakika Spor
21:43 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:32 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]