Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda turu rahat geçti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'nu rahat geçti.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Tarsus İdman Yurdu karşısında bir penaltı kaçıran Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan siyah-beyazlı takım, rakibinin golüne engel olamasa da sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

14 maçta 24 gol yedi

Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. resmi maçında 24. golü kalesinde gördü.

Süper Lig'deki 11 maçta 19 gol engel olamayan Beşiktaş, Avrupa kupasında 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol yedi.

Rosier kariyerindeki ilk golü attı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Fransız sağ bek Valentin Rosier, kariyerindeki ilk gol sevincini siyah-beyazlı formayla yaşadı.

Fransa'nın Rodez Aveyron formasıyla futbol kariyerine başlayan ve ardından Dijon ile Portekiz'in Sporting ekiplerinde görev alan Rosier, ülkesinin 21 yaş altı milli takım formasıyla gol atma başarısı gösterememişti.

Vincent Aboubakar'ın yerine forvet hattında görev alan ve takımının son golün kaydeden Güven Yalçın, 8 maç sonra gol atmayı başardı. Bu sezon Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Rio Ave karşılaşmasında fileleri havalandıran Güven, ardından süre aldığı 8 maçı boş geçmişti.

Siyah-beyazlı ekibi 2-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon takımı adına 7. golü kaydetti. Süper Lig'de 5 golü bulunan Larin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçında da fileleri havalandırmıştı.