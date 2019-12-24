Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu

6 saat önce

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu, System.String[]

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı yönetim ve camia, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır ile Video Yardımcı Hakem (VAR) Mete Kalkavan'a yönetimlerinden dolayı tepki göstermişti. Tüm bu yaşananların ardından Beşiktaş Kulübü, derbideki hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının açıklanmasına ilişkin TFF'ye başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan başvuru şöyle:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NA

22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

ÇEBİ, KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN DESTEK İSTEYECEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın düzenlenecek Kulüpler Birliği toplantısında diğer 17 kulübün başkanlarından bu konuda destek isteyecek. Çebi, Yunanistan Süper Ligi'nde Volou- Olympiakos maçında VAR nedeniyle çıkan olayları da örnek göstererek gelecekte bunların Türkiye'de yaşanmaması için toplu başvuru teklifini de başkanlara iletecek.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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