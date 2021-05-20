Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı - Son Dakika

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı

20.05.2021 17:12

Beşiktaş'ın transferdeki rakibi Monaco, Ghezzal konusunda bugün itibarıyla Leicester City ile görüşmelere başladı. Monaco, 7 milyon euro seviyelerinde bir teklifle Leicester'a gitti. Siyah-Beyazlılılar'a 8 gol ve 17 asistlik katkıyla şampiyonluk için hayati payı olan Ghezzal için Beşiktaş'ın bu paraları ödeyip ödeyemeyeceği merak konusu oldu. Monaco'nun, Ghezzal için yarışta kesenin ağzını daha da açabileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin ihtimali de çok zayıfladı.

Bu sezon yaptıklarıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, Fransız ekibi Monaco'ya transfer oluyor. Beşiktaş'ta kalması için yoğun çaba gösteriyor Siyah-Beyazlı yönetim ancak Fransız ekibi, Ghezzal için gemileri yaktı. Leicester'a 5 milyon euronun üzerinde bir teklif götüren Fransız kulübü, yarışta kesenin ağzını daha da açmaya hazır.

GELİR GHEZZAL'A YATIRILABİLİR

Bu sezonki çifte kupa şampiyonluğuyla yaklaşık 600 milyon TL'lik bir geliri kasasına koyan Beşiktaş'ta birçok futbolcu kiralık. Abou, Rosier gibi Ghezzal'ın da tapusu başka kulüpte. Siyah-Beyazlılar bu futbolcularla devam etmek istiyor ama yapılacak başka takviyeler de var. Beşiktaş, Ghezzal için şartları zorlama konusunda olağanüstü toplanacak.

FENERBAHÇE CİDDİ AMA AVANTAJI YOK

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de Rachid Ghezzal için çok ciddi. Ancak Sarı-Lacivertliler'in de 5 milyon euronun üzerine çıkma ihtimali zor. Bütçe, Visca ve Dorukhan transferinde kullanılacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı - Son Dakika Spor


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