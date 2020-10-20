Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de 5'inci haftayı bay geçen Beşiktaş , ligin 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi

Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?