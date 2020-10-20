Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 5'inci haftayı bay geçen Beşiktaş, ligin 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Atakan ve Hasic ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif olan Mensah idmana katılmazken, Adem Ljajic'in salonda çalıştığı açıklandı. Sezon başından bu yana sakat olan N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti. Bu arada antrenman esnasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü'nün mini bir toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
- Kaynak: DHA
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