Beşiktaşlı eski futbolcular Hatay'da taraftarla buluştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kartal Yuvası'nın girişinden genel görüntü

-Taraftarlar ile buluşan futbolculardan genel görüntüler

-Futbolcuların taraftarlar ile fotoğraf çekimi

-Futbolcuların forma imzalamaları

-Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları

-Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız'ın açıklamaları

-Futbolcular ile taraftarın toplu fotoğraf çekimi



- Hatay