Ahmet Nur Çebi'nin doğum günü kutandı

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile kulüp personeli, Çebi'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

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