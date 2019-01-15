Son Dakika Haberleri: Beslenme Dostu Okul

Beslenme Dostu Okul

1 saat önce

Edirne'de, "Beslenme Dostu Okul" programı kapsamında, sağlıklı beslenme günü etkinliği gerçekleştirildi.

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Edirne'de, "Beslenme Dostu Okul" programı kapsamında, sağlıklı beslenme günü etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Besleme Dostu Okul Programı" kapsamında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda velilerin destekleriyle öğrencilerde sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıklı besinlerden oluşan bir menü oluşturarak öğle yemeği düzenlendi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ali Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Taştekin, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu okul müdürü ve velilerinin katıldığı etkinlikte; 6-D sınıfı öğrencileri velilerinin hazırladığı sağlıklı ve doğal besinlerden oluşan öğle yemeğini yedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, öğrencilerin obeziteye karşı mücadelede sağlıklı ve doğru beslenme için çok güzel bir ilke imza attıklarını vurgulayarak "Öğrencilerimiz sağlıklı beslenme için bir çalışma yaptılar. Bu etkinliğin burada kalmasını istemiyoruz. O zaman göreceğiz ki öğrenciler koşmakta, oynamakta hiç zorlanmayacaklar. Dinamik bir neslimiz olacak inşallah. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Biz de Sağlık Bakanlığımızdan 'Sağlığımız için' diye çok güzel bir el kitabı ve not defteri getirdik" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da, uygulamanın diğer okullara da örnek olmasını temenni ederek, günümüzde var olan obezite soruna karşı mücadele verme noktasında başlangıç yaptıkları için öğrencilere teşekkür etti.

Programın sonunda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin getirdiği, içerisinde çocuklar için hazırlanmış sağlık bilgilerinin yer aldığı "Sağlığımız için" isimli not defterleri dağıtıldı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan okul idarecileri ile birlikte okulun kantinini de gezerek satılan ürünlerle ilgili bilgi aldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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