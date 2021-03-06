Besni'de Fethi Sekin Hatıra Ormanında fidan dikimi gerçekleşti - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli beldesinde bulunan Fethi Sekin Şehitler Ormanında, fidan dikim ve bayrak yenileme töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 sene önce ilk olarak 242 ağaç dikimi gerçekleşen hatıra ormanında bu sene de Fethi Sekin'in okul arkadaşı polis memuru Cengiz Asker'in öncülüğünde 300 adet fidan dikimi gerçekleşti. Gerçekleştirilen ağaç dikme törenine Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Besni Sosyal Hizmet Merkezi, Köseceli Belediyesi ve Şehit Fethi Sekin'in okul arkadaşı Polis Memuru Cengiz Asker'in girişimleri ile organize edilen fidan dikimi ve bayrak yenileme törenine gerçekleştirildi.

Fidan dikim töreninin ardından konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Bugün burada şehidimiz Fethi Sekin adına düzenlenen bir hatıra ormanının fidan dikim töreninde birlikteyiz. Bu vesile ile hem Bayrağımızı yeniledik hem de yaklaşık 300 adet fidanı toprakla buluşturduk. Malumunuz Fethi Sekin hepimizin gönlünde taht kurmuş bir şehidimiz rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Yaptığı kahramanlık ile çok büyük bir terör saldırısının önüne geçmiştir. Maalesef dün helikopter kazası ile de 11 şehit verdik içlerinde bir Korgeneralin de bulunduğu 11 vatan evladımız, askerimiz maalesef şahadete eriştiler. Şehitlik bizim için yüce bir makam kutsal bir makam peygamberlikten sonra ki en yüksek mertebe. Rabbim şehitlerimizi o mertebeye layık gördü biz rabbimizin şahadetlerini kabul etmelerini niyaz ediyoruz. Şehitlerimiz var olduğu müddetçe, bu milletin kalbi vatan sevgisi ile çarptığı müddetçe hiç kimse bayrağımızı indiremeyecek, ezanlarımızı dindiremeyecektir. Şehidimiz Fethi Sekin'in okul arkadaşı polis memuru Cengiz Asker'in organizasyonu ile buradayız ona da emekleri için çok teşekkür ediyoruz, bizleri de bu etkinliğe ortak etti Allah ondan da razı olsun. Böyle vatan evlatları sayesinde inşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde ilelebet bu vatan topraklarında hep beraber yaşayacağız" dedi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ise yapmış olduğu açıklamada, "İzmir Adalet Sarayının girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Şehit düşen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin, şehitlik mertebesinin yanında şehit düşerken verdiği kahramanca mücadelesi ile tüm milletimizin gönlünde bütün kahraman şehitlerimiz gibi ayrı bir yere sahip olmuştur. Yapmış olduğu kahramanlığın gelecek nesillerce her daim hatırlanması ve isminin ilelebet yaşatılması için ülke genelinde şimdiye kadar kahraman Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin okul, cadde ve ilgili kamu yerleşkelerine verildiğini bilmekteyiz. İlçemiz Köseceli Beldesinde de kahraman Şehit polisimizin ismine ve şanına layık bir hatıra ormanı düzenlemesi ilçe Kaymakamımız Nazlı Demir'in bilgi ve teveccühleri dahilinde Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve ilçemizde 2004 - 2014 yılları arasında görev yapan ve kahraman Şehit polis memurumuz Fethi Sekin'in Samsun 19 Mayıs Polis Okulundan sınıf arkadaşı Polis memuru Cengiz Asker önderliğinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile vatanı için, milleti için, bayrağı için hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, bu yolda mücadele ederken Gazi'lik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yad ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN