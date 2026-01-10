BEÜ\'den Gazetecilere Kahvaltı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla il genelinde görev yapan gazetecileri misafir etti.

BEÜ tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla il genelinde görev yapan gazetecilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programda gazetecilerle bir araya gelen Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Rektör Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından, günün anısına gazetecilere hediye takdiminde bulunuldu.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay ise, bu anlamlı günde kendilerini ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti. - BİTLİS